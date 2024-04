Predlog resolucije ZN glede dneva spomina na genocid v Srebrenici že buri duhove v Srbiji Politikis Predlog resolucije, ki določa mednarodni dan spomina na genocid Bošnjakov v Srebrenici, je bil v sredo v Združenih narodih uradno vložen v proceduro. Resolucija, pri kateri sodeluje tudi Slovenija, je v preteklih tednih že sprožila burne odzive v Srbiji, v sredo pa je poskrbela tudi za napetosti na posvetovanjih v New Yorku. Nemčija in Ruanda […]

Sorodno

Omenjeni Nemčija

New York

Srbija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Josip Iličić

Luka Dončić

Eva Irgl

Anže Logar