Dallas z zmago potrdil prvo mesto na zahodu 24ur.com Hokejisti ekipe Dallas Stars so z zmago končali redni del lige NHL in potrdili prvo mesto v zahodni konferenci. Zvezde so doma z 2:1 po kazenskih strelih ugnale St. Louis Blues. Dallas je novi točki vpisal po zaslugi Masona Marchmenta, ki je na 1:1 izenačil v 46. minuti, in Jasona Robertsona, ki je edini zadel kazenski strel.

