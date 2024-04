Sinoči ob 21.20 sta na cesti Gaber - Rožni Dol, pri naselju Preloge, občina Semič, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi in prenosu treh poškodovanih, odstranili vozili iz cestišča, razsvetljevali kraj dogodka in posuli ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli tri osebe, en ...