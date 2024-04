V romskem naselju v Dobruški vasi, v občini Škocjan, so pred nekaj manj kot mesecem dni ostali brez vrtca. Zažgal ga je neznanec, ogenj pa je konstrukcijo povsem uničil. Čeprav so požari v omenjenem naselju pogosti, so se v občini odločili, da bodo postavili nov vrtec. Po besedah župana Jožeta Kaplerja upajo, da bo nared v maju. Vrtec v Dobruški vasi je deloval dve leti. Uredili so ga v dveh s ...