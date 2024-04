Indonezijske oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, potem ko je ognjenik na otoku Ruang v odmaknjeni provinci Severni Sulavezi v zadnjih dveh dneh petkrat izbruhnil, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz ogroženih območij so danes evakuirali na tisoče ljudi in začasno zaprli okoli 100 kilometrov oddaljeno letališče v prestolnici province Manado.