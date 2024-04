Carlo Ancelotti: To je bil edini način, da kljubujemo Cityju RTV Slovenija Trpljenje in preživetje, sta bili največkrat omenjeni besedi v taboru Real Madrida po uvrstitvi v polfinale Lige prvakov. "Španski avtobus", parkiran v svojem kazenskem prostoru, je kljuboval naletom Manchester Cityja in zdržal.

