Lažja potresna sunka zvečer in ponoči pri Jelšanah Primorski dnevnik V sredo, 17. aprila 2024, ob 21.03 so seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Jelšan pri Ilirski Bistrici, približno 40 kilometrov od Trsta in 70 kilometrov južno od Ljubljane. Tla so se nato ponovno stresla ob 2.37, ko so namerili magnitudo 1,5. Po prvih podatkih so potres čutili predvsem prebivalci občine Ilirska Bistrica in nekaterih sos ...

