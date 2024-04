Na bankomatih skupno ukradel 3000 evrov Primorski dnevnik Policisti so v ponedeljek ugotovili, da je 45-državljan Romunije na režo bankomata namestil napravo, s pomočjo katere je pri dvigu gotovina ostala v bankomatu, osumljenec, ki je bil v bližini, pa jo je nato ukradel. V zadnjih dveh mesecih je s sostorilcem izvedel vsaj še 18 podobnih kaznivih dejanj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so osumljencu odvzeli prostost. Zaradi suma st ...

Sorodno















Omenjeni Ljubljana

Romunija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Josip Iličić

Luka Dončić

Janez Janša