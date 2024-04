V opozorilo vsem! Liga NBA udarila z vso silo, igralca Toronta suspendirala do konca življenja! Ekipa Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je doživljenjsko suspendiralo igralca ekipe Toronto Raptors Jontaya Porterja. Štiriindvajsetletnik je športnim stavnicam dajal zaupne informacije in tudi stavil na tekme, so poročale tiskovne agencije, tudi francoska AFP.



