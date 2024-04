Nevladna organizacija Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja Icomos je 18. april razglasila za mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij. Slovenija letos praznuje 30. obletnico vključitve v Icomos in 25 let delovanja Slovenskega nacionalnega odbora Icomos, o čemer bodo govorili tudi na današnjem posvetu in novinarski konferenci.