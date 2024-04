Maribor osvojil Stožice, danes za točke Domžale in Koper Sportal Nogometaši Maribora so drugič zapored dobili večni derbi, Olimpijo so po preobratu z igralcem več premagali z 2:1. In to v Stožicah, kjer niso zmagali že od septembra 2019! Zmaji so prevladovali v prvem polčasu, vijolice pa blestele v drugem. Šlo je za zaostalo tekmo 26. kroga prve lige. Večna tekmeca zdaj na lestvici ločijo le še štiri točke. Danes bosta zaostalo tekmo iz 25. kroga odigrala Domžale in Koper.

