Pod pretvezo, da ji bo izmerila tlak, je ukradla denar Primorske novice Policisti so prejeli prijavo, da je v Izoli k starejši občanki na dom prišla ženska, ki naj bi ji želela izmeriti tlak. Starejša občanka jo je povabila v stanovanje. V kuhinji ji je ženska pričela masirati hrbet in ji razlagala, da je to nov pristop pri meritvi krvnega tlaka. Po približno 5 minutah je storilka naglo pospravila vse pripomočke in se napotila iz stanovanja. Naknadno je gospa opazila, da so v sobi razmetane kuverte, denar pa je izginil.

