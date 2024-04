Slovensko priznanje Palestine za samostojno in neodvisno državo podpira skoraj 60 odstotkov vprašanih, kaže javnomnenjska anketa, ki jo je v torek izvedla agencija Ninamedia in jo v sredo objavil časnik Dnevnik. Po pisanju časnika je temu, da bi Slovenija priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo, naklonjenih 57,4 odstotka vprašanih. Proti slovenskemu priznanju Palestine se […]