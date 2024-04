V Lavričevi knjižnici si za 160. rojstni dan želijo večje in sodobne prostore Primorske novice V Ajdovščini so včeraj obeležili 160. obletnico začetka delovanja Slovenske Čitavnice v Ajdovšni, predhodnice Lavričeve knjižnice, ki nosi ime po pobudniku čitalnice dr. Karlu Lavriču. Knjižnica danes uporabnikom ponuja sodobne storitve in pester program za vse generacije, zaposleni pa si želijo,...

