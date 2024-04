Šarec: Obrambno sodelovanje s Črno goro je odlično in zavezano vrednotam Nata N1 Obrambni minister Marjan Šarec je na uradnem obisku v Sloveniji gostil črnogorskega kolega Dragana Krapovića, s katerim je podpisal pogodbo o predaji šestih neubojnih ročnih protiletalskih sistemov vojski Črne gore. S tem sta državi še poglobili obrambno sodelovanje, ki je po besedah Šarca že zdaj odlično in zavezano vrednotam Nata in EU.

