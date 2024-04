S popoldansko slovesnostjo v beneškem parku med Arzenalom in Vrtovi ob nekdanjem rastlinjaku Serra dei Giardini so včeraj odprli slovenski paviljon na letošnjem 60. umetnostnem beneškem bienalu. Uradno odprtje ene največjih svetovnih predstavitev dosežkov sodobne umetnosti, bo sicer v soboto, ko bodo tudi podelili nagrade. Do takrat se bodo vrstila odprtja posameznih nacionalnih paviljonov (teh je ...