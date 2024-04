Celjski kriminalisti so raziskali pretep, ki je 3. februarja v jutranjih urah izbruhnil na Ljubljanski cesti v Celju. V njem je sodelovalo šest mladoletnikov in ena polnoletna oseba, ranjena pa sta bila dva mladoletnika, eden huje. Primer so razvozlali tudi s pomočjo nadzornih kamer. Prišli so do zaključka, da poškodovana mladoletnika nista dajala nobenega povoda za nasilno dejanje, temveč so se n ...