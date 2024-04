Na Kongresnem trgu v središču Ljubljane danes poteka tradicionalni politični shod Marihuana marš, s katerim želijo organizatorji spodbuditi družbeni diskurz o konoplji in (ne)smiselnosti njene prohibicije. Shoda so se udeležili tudi politični predstavniki. V stranki Vesna so med drugim opozorili na zmotno prepričanje, češ da legalizacija pomeni stanje brez pravil. Po njihovo velja ravno obratno.