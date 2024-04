Dostopnost do ginekologa in varna spolnost Dnevnik Ravnokar teče spletna oddaja Zdravnik ob 18h, kjer Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. ginekologije in porodništva odgovarja na vprašanja o pomenu zaščite pred neželeno nosečnostjo in varni spolnosti. Poiščite oddajo na spletni strani...

Sorodno