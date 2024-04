Podpisana pogodba za gradnjo podjetniškega inkubatorja v Ilirski Bistrici Primorske novice V Ilirski Bistrici so v preteklih dneh začeli rušiti dotrajane stavbe nekdanje vojašnice Trnovo, danes pa je župan Gregor Kovačič s podjetjem Arol podpisal pogodbo o izgradnji podjetniškega inkubatorja, ki bo do oktobra zrasel na tem kraju. Cilj naložbe je vzpostavitev podjetniškega okolja, ki bo spodbudilo razvoj, so sporočili z občine.

