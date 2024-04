Domžalčani v zaostali tekmi do minimalne zmage nad Koprom 24ur.com Nogometaši Domžal so v zaostali tekmi 25. kroga Prve lige Telemach na domačem igrišču z zadetkom Maria Krstovskega prišli do zmage nad Koprom z 1:0. Z novimi tremi točkami so na prvenstveni lestvici prehiteli Muro na 6. mestu.

