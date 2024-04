Dan po parlamentarnih volitvah na Hrvaškem se nadaljujeta povolilna matematika in snovanje možnih koalicij. Hrvaška politična analitika Žarko Puhovski in Mate Mijić sta za STA ocenila, da bo vladajočo koalicijo sestavila HDZ, kot največjo in hkrati edino poraženko teh volitev pa sta razglasila SDP.