Poplave v Rusiji: zalitih že več kot 18.000 domov 24ur.com Poplave, ki so v zadnjih tednih prizadele Rusijo, so doslej poplavile že skoraj 18.000 domov. V Kurganu, glavnem mestu istoimenske pokrajine, ki je bila poleg Orenburške oblasti najbolj prizadeta, je reka Tobol v enem dnevu narasla za meter in pol. Vodostaji naraščajo tudi v sosednji Tjumenski oblasti.

Sorodno

Omenjeni Rusija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Emilija Stojmenova Duh

Zoran Janković

Janez Janša

Matej Tonin