ACH Volley z zmago na uvodni finalni tekmi ubranil prednost domačega igrišča 24ur.com Odbojkarji ACH Volleyja v finalu državnega prvenstva proti Calcitu vodijo z 1:0. Prvo tekmo so v Tivoliju dobili s 3:1 in s tem zadržali prednost domačega igrišča, ki so si ga priborili s prvim mestom po rednem delu.

