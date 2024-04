Prireditelji evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki bo konec leta potekalo v Avstriji, Švici in na Madžarskem, so danes opravili žreb predtekmovalnih skupin. Slovenija bo igrala v skupini E v Innsbrucku s sogostiteljicami Avstrijkami, branilkami naslova Norvežankami in Slovakinjami.



