Evropske volitve: recikliranje znucanega “anti Janša” sentimenta prek trave, Palestine in evtanazije PORTAL PLUS Zadnje dni smo deležni precej intenzivnega uvoda v kampanjo za volitve v Evropski parlament. Ob žalostnem propadanju, samodestrukciji Socialnih demokratov, lahko spremljamo tudi nekakšno "die hard" politiko vladajoče Svobode, ki želi državljane v stiski zaradi katastrofalnega vladanja z različnimi medijskimi spini odvrniti, preusmeriti od vseh njenih napak, laži, zablod in ponovno, vsaj deloma, prebuditi ideološki antijanša sentiment, ki jih je izstrelil na oblast.

Sorodno













Omenjeni Evropski parlament

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Emilija Stojmenova Duh

Zoran Janković

Matej Tonin

Janez Janša