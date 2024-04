Voditelji EU-ja: Naši gospodarski in varnostni temelji so preveč odvisni od zunanjih virov RTV Slovenija Voditelji držav EU-ja so se zavzeli za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in vzpostavitev evropskega dogovora za konkurenčnost, ki bi temeljil na močnem notranjem trgu, močni industrijski politiki in obsežnih naložbah.

