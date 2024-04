Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo 20. in 21. aprila potekal že 10. največji univerzitetni hackathon v Sloveniji DragonHack. Na 24-urnem tekmovanju se bodo udeleženci pomerili v razvoju najbolj inovativnih rešitev različnih izzivov iz resničnega življenja z uporabo programske in strojne opreme.