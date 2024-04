Ocena fiskalnega sveta proračunskih dokumentov za obdobje 2024 do 2027: “Precenjene investicijske aktivnosti, tudi letos neustrezno naravnana in izrazito ekspanzivna fiskalna politika, ki ni skladna z lanskim priporočilom Sveta EU in nevzdržnost dolga na dolgi rok.” Med nedavnimi krizami je bila v Evropski uniji uveljavljena klavzula o odstopu, ki je dovoljevala izjeme od proračunskih pravil. ...