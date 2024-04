Hladno petkovo jutro: v Babnem Polju izmerili minus šest stopinj 24ur.com Po pričakovanjih se je prejšnjo noč temperatura ponekod spustila pod ledišče. Eno izmed nižjih temperatur so izmerili v Babnem Polju, in sicer –6,3 stopinje Celzija. Tudi v prihodnjih dneh bodo jutra hladna, nevarnosti pozebe se tako žal še nismo izognili, so sporočili z Arsa.

