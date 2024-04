Soteska Vintgar, ki je ena najbolj prepoznavnih in obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji, po zimskem mirovanju spet odpira svoja vrata. Danes bo obisk soteske brezplačen, obiskovalci pa bodo spoznali tudi letošnje novosti, in sicer prenovljeno vstopno središče, tematske poti, vodniško službo, avdio vodenje, električne avtobuse in čelade.