Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v času sezone klopov, ki traja od zgodnje pomladi do jeseni, poziva k pravočasni in ustrezni zaščiti živali. Kot poudarjajo, klopi ne ogrožajo samo ljudi, ampak tudi pse in mačke. Med najpogostejšimi boleznimi, ki jih prenašajo, so borelioza, anaplazmoza in babezioza.