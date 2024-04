Neenotna stroka: so sedimenti v strugi Drave strupeni ali ne? N1 V strugi reke Drave se nabirajo sedimenti, za katere stroka ni enotna, ali so strupeni ali neškodljivi. Pri Ormožu so po poplavah v Dravi našli povečano koncentracijo svinca, vendar je januarja letos že upadla.

Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Samuel Žbogar

Primož Roglič

Robert Golob

Matej Mohorič