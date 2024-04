17. aprila ob 18. uri je bila v sklopu evropskega tedna mladih ter v sodelovanju Sem'ške mladine, KC Semič in Zavoda MOVIT izvedena delavnica "Volitve v evropski parlament." Delavnico sta vodili Ana in Nina, ki sta mladim približali Evropski parlament in volitve preko zanimivega kviza. Delavnica je bila interaktivna in udeleženci so imeli številna vprašanja tudi glede opravljanja prostovoljstva p ...