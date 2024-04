Bayer Leverkusen presegel 12 let star rekord neporaženosti 24ur.com Novopečeni nemški prvak Bayer Leverkusen se ne ustavlja. Črno-rdeči so na povratni tekmi četrtfinala Lige Evropa proti West Ham Unitedu izenačili v 89. minuti tekme in s tem še podaljšali niz neporaženosti, ki zdaj obsega rekordnih 44 zaporednih tekem.

