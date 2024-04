Unikum v evropskem in svetovnem merilu Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi avtentične prostore, podoživeli duh preteklega časa, dogodke, podobe našega mesta in prebivalcev, ujetih na črno-belih fotografijah. Muzej je edini kraj, kjer lahko čas zavrtimo nazaj, pravijo. In v celjskem muzeju novejše zgodovine jim s prodornostjo in inovativnostjo to odlično uspeva. Pravkar so zaključili zahteve ...