Svet Jaka poziva ministrstvo k povišanju sredstev RTV Slovenija V svetu Javne agencije RS za knjigo so se odzvali na, kot so zapisali, viharno reakcijo zlasti med prijavitelji knjižnih programov s področja leposlovja in humanistike. Poudarili so, da so bila letos sredstva ministrstva za razpise Jaku nižja kot lani.

Sorodno

Omenjeni inflacija Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Robert Golob

Samuel Žbogar

Primož Roglič

Matej Mohorič