Na Hrvaško priplula največja ladja v zgodovini Jadrolinije 24ur.com Na Hrvaško je priplula največja ladja v zgodovini Jadrolinije. Trajekt Dalmacija bo po navedbah največjega hrvaškega ponudnika ladijskih prevozov lahko sprejel do 1800 potnikov in 350 avtomobilov, plul pa bo med Dubrovnikom in Barijem na jugu Italije. Jadrolinija je zanj odštela 18 milijonov evrov.

