Končal se je JYSK Green week: Zaposleni v JYSKu v akciji za bolj trajnostno Slovenijo Svet 24 Vključevanje okoljske trajnosti v vse ustrezne vidike poslovanja je eden glavnih ciljev JYSKa, danske trgovske verige, prisotne po vsej Sloveniji. Na globalni ravni je JYSK prevzel pomembno odgovornost v boju proti podnebnim spremembam, recikliranju odpadkov, zmanjšanju embalaže in prodaji okolju prijaznejših izdelkov. V Sloveniji JYSK izvaja nenehne pobude za bolj trajnostno delovanje in včeraj se je zaključil JYSK Green week, v katerem je sodelovalo vseh 216 JYSKovih zaposlenih v Sloveniji.





Sorodno



Omenjeni Bosna in Hercegovina

Hrvaška

Srbija

Zeleni Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Damjan Žugelj

Primož Roglič