Predstavniki Slovenije in ZDA opravili strateški dialog SiOL.net Predstavniki Slovenije in ZDA so danes v Ljubljani opravili četrti strateški dialog, ki je bil posvečen razpravam o globalnih varnostnih vprašanjih in sodelovanju na različnih področjih, tudi raziskovanju vesolja. Predstavnika držav sta ob tem podpisala sporazum o sodelovanju na področju boja proti dezinformacijam.

