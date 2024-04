V Piranu ta konec tedna priljubljeni Solinarski praznik Primorski dnevnik V Piranu bo ta konec tedna Solinarski praznik ob prazniku sv. Jurija, s katerim obujajo tradicijo nekdanjih prebivalcev mesta. Več kot 35 društev, zavodov, institucij in posameznikov organizira razne etnološke, kulturne, družabne, izobraževalne, kulinarične in religiozne dogodke. Glavni del programa bo v soboto. Danes dopoldne je Krajevna skupnost Piran organizirala čistilno akcijo in okraševanje m ...

