Delničarjem Petrola se letos obeta 1,80 evra dividende RTV Slovenija Uprava in nadzorni svet Petrola skupščini predlagata, da se za izplačilo dividende za lani nameni 1,80 evra bruto na delnico, kar je 30 centov več, kot so znašale dividende za leto 2022. Potrdili so tudi letno poročilo za leto 2023.

