#foto #video Medtem ko so se ukvarjali s sojenjem Trumpu, se je nedaleč stran od sodišča zažgal moški Dnevnik Na sojenju bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov so danes dokončali postopek izbire 12 porotnikov in šestih rezerv. Nedaleč od sodišča v parku se je medtem zažgal moški, ki je protestiral proti newyorški...

