Lajčak o svojem nasledniku: Mora biti nekdo, ki ga ljudje na Zahodnem Balkanu vidijo kot nevtralnega RTV Slovenija "Za prihodnost celotne regije je ključno dvoje: prva je funkcionalnost Bosne in Hercegovine, druga pa normalizacija odnosov med Kosovom in Srbijo," je dejal Miroslav Lajčak, posebni predstavnik EU-ja za dialog med Beogradom in Prištino.

