Pediatri in medicinske sestre na posvetu v Mariboru tudi o debelosti otrok Lokalec.si V Mariboru se je zaključilo dvodnevno strokovno srečanje pediatrov in medicinskih sester v pediatriji, na katerem se razprave med drugim osredotočajo na debelost otrok in mladostnikov, ki je po besedah predstojnika klinike za pediatrijo UKC Maribor Jerneja Dolinška ena od epidemij današnjega časa. “Debelost ni klasična, ampak počasi plazeča epidemija, ki se bo v primeru, če zajame že otroško popul ...

Sorodno