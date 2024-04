V Radovljici poteka 11. festival čokolade #foto SiOL.net V Radovljici ta vikend poteka tradicionalni 11. festival čokolade, ki ga pripravlja Javni zavod Turizem in kultura Radovljica. Obiskovalci bodo v grajskem parku in starem mestnem jedru Radovljice danes in v nedeljo lahko poskusili čokolado 20 različnih ponudnikov ter si ogledali številne kulinarično in kulturno obarvane dogodke.

