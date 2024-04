Novica brez naslova Vlada RS Ob zaključku obiska ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na Kitajskem je v Pekingu potekala okrogla miza, ki sta jo soorganizirala Blejski strateški forum in kitajsko mislišče ‘Center for China and Globalization’. V razpravi so se sogovorniki strinjali, da sta učinkovit multilateralizem in spoštovanje mednarodnega prava ključna pri uspešnem spopadanju s podnebnimi spremembami.

Sorodno

Omenjeni Kitajska

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Boštjan Vasle

Klemen Boštjančič

Milan Zver