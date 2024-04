Slovenska karitas je na petkovi novinarski konferenci predstavila začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v ...