Kriminalisti izvedli več hišnih preiskav, del preiskave je tudi NK Maribor Lokalec.si Kriminalisti so v četrtek na območju Policijskih uprav Maribor, Celje, Kranj in Koper v več hišnih preiskavah iskali dokaze o storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Del preiskave domnevne finančne malverzacije je tudi Nogometni klub Maribor, poroča Večer. Mariborska policijska uprava je za časnik potrdila, da so kriminalisti v četrtek izvajali operativ ...

