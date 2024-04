Milanski župan napovedal vojno 'sladoledu in nočnemu življenju' 24ur.com Oblasti v Milanu želijo omejiti preživahno nočno življenje. Med drugim bo med 17. majem in 4. novembrom v nekaterih priljubljenih predelih mesta po polnoči prepovedana prodaja pijače in hrane za s seboj, vključno s sladoledom. S tem želijo preprečiti, da bi gostje kalili nočni mir. Napovedani ukrepi so pri številnih deležni neodobravanja.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Tanja Fajon

Boštjan Vasle

Klemen Boštjančič